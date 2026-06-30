🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno el duelo Francia Vs Suecia (1-0)

El árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos más las tres unidades de tiempo añadido en un compromiso donde el seleccionado galo supo capitalizar su poder ofensivo en el momento clave, obligando al conjunto sueco a replantear su estrategia para el complemento si desea mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Los franceses finalizaron primeros en el Grupo I con puntaje ideal, mientras que los suecos aseguraron su clasificación como uno de los mejores terceros tras sumar 4 puntos en el Grupo F.

Francia mostró gran poder ofensivo desde el inicio del torneo. Debutó con una victoria por 3-1 ante Senegal, luego superó con autoridad a Irak por 3-0 y cerró la primera ronda con una caída por 4-1 frente a Noruega, en un duelo que no le impidió asegurar el primer puesto de su zona.

Les Bleus llegan con credenciales de peso en la Copa del Mundo, tras haber sido campeones en dos oportunidades (1998 y 2018). En esta edición, el objetivo inmediato es seguir avanzando en la fase eliminatoria y acercarse a una nueva instancia decisiva.

Suecia logró su boleto luego de una fase de grupos irregular pero competitiva. Comenzó con una contundente victoria 5-1 ante Túnez, cayó 5-1 frente a Senegal y cerró con un empate 1-1 ante Japón, resultado clave para sellar su clasificación.

Los Azules y Amarillos regresaron a la Copa del Mundo tras ocho años de ausencia. Históricamente, su mejor actuación fue el subcampeonato en 1958 como anfitriones, además de un tercer puesto en 1950 y 1994, y un cuarto lugar en 1938. Ahora intentan volver a ser protagonistas en la etapa decisiva del torneo.

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