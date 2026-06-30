Gustavo Gómez habló con Red Uno tras eliminar a Alemania: "Es lo máximo"

La alegría invadía el vestuario de Paraguay tras la histórica eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. En medio de la celebración, el capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, conversó con Red Uno de Bolivia y expresó la emoción que significó alcanzar la clasificación.

El defensor del Palmeiras, una de las grandes figuras del encuentro, no ocultó sus sentimientos después del triunfo paraguayo por 4-3 en la tanda de penales, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

"Es algo que no se puede explicar. Yo agradezco mucho al fútbol que me dio la oportunidad de jugar el Mundial. Creo que hay que disfrutar de este momento, porque estar en un Mundial es lo máximo para todos. Creo que es lo mismo también para ustedes", manifestó Gómez en diálogo con Red Uno.

Además de liderar con autoridad la defensa paraguaya durante los 120 minutos, el zaguero mostró toda su jerarquía en la definición desde los doce pasos al convertir con gran clase su penal ante el arquero Manuel Neuer, contribuyendo a una clasificación que quedará marcada en la historia del fútbol paraguayo.

Con este triunfo, Paraguay dejó en el camino a una de las selecciones más ganadoras del planeta y avanzó a los octavos de final del Mundial, donde buscará seguir escribiendo una página memorable en la máxima cita del fútbol.

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