El arquero que eliminó a Alemania: Orlando Gil habló con Red Uno

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial tuvo un nombre propio: Orlando Gil. El arquero paraguayo fue determinante en la tanda de penales frente a Alemania y, una vez consumada la hazaña, compartió sus sensaciones con Red Uno de Bolivia en la zona mixta.

Gil, quien se vistió de héroe al detener remates decisivos para sellar el triunfo paraguayo por 4-3 desde los doce pasos, destacó el nivel del rival y el significado de enfrentarse a uno de los mejores arqueros de la historia.

"Es un privilegio cruzar palabras con Manuel Neuer. La verdad iba a ser el partido para cualquiera de los dos. Venimos haciendo bien las cosas, yo venía haciendo bien las cosas durante la semana y hoy se quedó reflejado en el campo de juego", expresó el guardameta a Red Uno.

Lejos de conformarse con la clasificación, el arquero dejó en claro que el objetivo de la Albirroja es seguir avanzando en la Copa del Mundo.

"Paraguay está para grandes cosas. No hemos hecho el Mundial todavía, ahora a descansar y ver quién nos toca en octavos de final. Tenemos que analizar y prepararnos para lo que se viene", afirmó.

Con una actuación memorable y una serenidad clave en la definición por penales, Orlando Gil se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada y en el hombre que sostuvo el sueño de todo un país de seguir haciendo historia en el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play