La pasión por la selección argentina ya se vive en las calles de Estados Unidos, donde la barra organizada de la Albiceleste se prepara con todo para el duelo ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, programado para este viernes desde las 18:00.

En diálogo con Red Uno de Bolivia, Juan Bosco, encargado de la barra argentina en territorio estadounidense, contó cómo nació su particular forma de representar a su país durante la Copa del Mundo.

“Yo tengo una compañía de lavado de autos a domicilio y quise representar a mi país, en vez de hacer una rotulación del negocio hice una de la selección de Argentina”, explicó Bosco, quien transformó su vehículo en un símbolo de la Albiceleste.

El automóvil luce completamente decorado con los colores celeste y blanco, además del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y referencias a la camiseta de la selección. “El vehículo lleva el escudo de Argentina y los colores de la camiseta de la selección de Argentina”, detalló.

Bosco señaló que el llamado “coche de la Albiceleste” se ha convertido en un atractivo entre los aficionados:

“Vamos por las calles y la gente nos saluda y se emociona mucho, es el coche de la Albiceleste”.

Además, adelantó que la barra está lista para acompañar al equipo en los diferentes puntos de concentración de hinchas: “Nosotros estamos preparados para ir a todos lados, a los fans zone donde van los seguidores de la selección argentina”.

Con ese ambiente de fiesta y apoyo, la hinchada argentina en Estados Unidos ya vive la previa del partido decisivo ante Cabo Verde, en busca de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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