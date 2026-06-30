Red Uno desde Nueva York: así se vive la previa Francia vs Suecia en el Mundial

Red Uno de Bolivia se encuentra en la ciudad de Nueva York, una de las sedes del Mundial 2026, para llevar todos los detalles de la previa del compromiso entre Francia y Suecia, un duelo clave por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Desde Manhattan, el periodista Alejandro López, parte del equipo especial enviado por Red Uno, describió el ambiente que se vive en las calles de la ciudad, donde ya se percibe la expectativa de los aficionados de ambas selecciones a pocas horas del encuentro.

El escenario mundialista muestra una gran presencia de hinchas, actividades en los alrededores del estadio y un ambiente festivo típico de una ciudad que recibe partidos decisivos de la Copa del Mundo, con Francia y Suecia buscando asegurar su pase a la siguiente ronda.

El compromiso será transmitido por Red Uno de Bolivia y su plataforma digital reduno.com.bo, a partir de las 16:40 (hora boliviana), llevando la cobertura en vivo a todo el país.

Franceses y suecos llegan con la misma ilusión de avanzar en el certamen, en un duelo que promete intensidad y que definirá a uno de los clasificados a la siguiente fase del Mundial.

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