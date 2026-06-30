¡Duelo de titanes! Brasil Vs Noruega, Vinícius Vs Haaland: Conozca la hora y fecha del partido

¡Confirmado! Brasil y Noruega se enfrentarán por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, luego de superar con éxito la ronda de dieciseisavos de final.

La selección brasileña dejó en el camino a Japón al imponerse por 2-1 en un encuentro épico, marcado por la remontada de la Canarinha y definido en los minutos finales del compromiso.

Noruega, por su parte, también selló su clasificación con un triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil. Tras el empate de los marfileños, apareció Erling Haaland para marcar el gol de la victoria y asegurar el boleto a la siguiente ronda.

De esta manera, brasileños y noruegos se verán las caras el próximo domingo 5 de julio, desde las 16:00, en el New Jersey Stadium, en un duelo que tendrá frente a frente a dos de los máximos goleadores del Mundial: Vinícius Júnior, con cuatro tantos para Brasil, y Erling Haaland, que lidera a Noruega con cinco conquistas.

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