“Me piden la camiseta, pero dentro de la cancha me patean”: Messi tras el partido ante Cabo Verde

Tras el encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial, se vivió una escena llamativa en el campo de juego: varios futbolistas del conjunto caboverdiano se acercaron a Lionel Messi para solicitarle fotografías y compartir un momento con el capitán argentino.

Mientras posaban junto al astro, Messi dejó una frase entre risas que rápidamente se volvió comentada: “Me piden la camiseta todo, pero dentro de la cancha me cagan a patadas”, expresó el jugador en tono distendido, generando sonrisas entre los presentes.

Argentina logró la clasificación a los octavos de final tras superar a Cabo Verde por 3-2 en esta instancia del torneo, manteniéndose en carrera por el título mundial.

Ahora, la Albiceleste se prepara para su próximo compromiso ante Egipto, partido programado para el martes 7 de julio a las 12:00 del mediodía, en una nueva etapa decisiva de la Copa del Mundo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su camino en la Copa del Mundo, donde buscará avanzar a las semifinales en un torneo que sigue elevando la exigencia en cada fase.

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