¿Ya los viste? Los memes que dejó la eliminación de Paraguay ante Francia

La clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha. Apenas terminó el partido, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones que rápidamente se volvieron virales.

El triunfo francés por 1-0, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, provocó cientos de publicaciones que tuvieron como protagonistas tanto al delantero francés como a varios futbolistas paraguayos.

Mbappé, uno de los principales blancos

El atacante del Real Madrid volvió a ser tendencia luego de anotar el único gol del encuentro y alcanzar a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial.

En redes sociales circularon memes sobre su protagonismo, su influencia en el partido y los constantes roces que protagonizó durante el compromiso.

Galarza también apareció en las reacciones

Otro de los jugadores más mencionados fue Matías Galarza, quien estuvo involucrado en varios duelos con Mbappé durante el encuentro.

Las imágenes de ambos futbolistas dieron lugar a montajes y comparaciones humorísticas que rápidamente acumularon miles de interacciones en distintas plataformas.

El humor también fue protagonista

Los aficionados tampoco dejaron pasar la oportunidad para bromear sobre la eliminación paraguaya, el planteamiento defensivo de la Albirroja y las intervenciones del arquero Orlando Gill, una de las figuras del partido pese a la derrota.

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, el pitazo final dio paso a otro partido: el de los memes, donde la creatividad de los usuarios volvió a convertirse en protagonista y acompañó una de las llaves más comentadas de los octavos de final del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play