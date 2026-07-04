¿Eran ladrones? La explicación del video que se volvió viral en redes

Un video que generó miles de reacciones en redes sociales al mostrar a varios hombres inmovilizados y envueltos con cinta adhesiva como Teletubbies, terminó teniendo un desenlace muy distinto al que inicialmente se difundió. Aunque las primeras publicaciones aseguraban que se trataba de presuntos ladrones capturados por habitantes de una comunidad en Indonesia, posteriormente se aclaró que todo formaba parte de un reto realizado por creadores de contenido.

Las imágenes, grabadas en la provincia de Malang, en Java Oriental, provocaron confusión entre los usuarios debido a la forma en que fueron presentadas en distintas plataformas digitales.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la cinta fue acomodada sobre la parte superior de sus cabezas para formar una figura similar a la antena de Tinky Winky, personaje de la serie infantil Teletubbies, motivo por el que numerosos usuarios comenzaron a referirse a ellos con ese apodo.

Primeras versiones aseguraban que habían sido capturados por robo

Las publicaciones que inicialmente acompañaban el video afirmaban que los hombres habían sido sorprendidos mientras presuntamente cometían un robo en una comunidad de la provincia de Malang.

De acuerdo con esa versión, habitantes de la zona los habrían inmovilizado utilizando cinta adhesiva antes de ponerlos a disposición de las autoridades, lo que provocó que las imágenes se difundieran rápidamente en redes sociales.

La historia dio un giro: no eran delincuentes

Con el paso de las horas surgió información que desmintió la versión inicial. Se confirmó que las personas que aparecen en el video no habían sido detenidas por ningún delito, sino que forman parte de un grupo de creadores de contenido humorístico que realizaban un reto extremo para su audiencia durante una transmisión en vivo.

La revelación modificó por completo la interpretación del video, que ya acumulaba miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas.

El caso evidencia los riesgos de la desinformación en redes sociales

La rápida difusión de la grabación demuestra cómo un contenido puede viralizarse acompañado de información incorrecta antes de que existan verificaciones sobre su contexto.

En este caso, una grabación presentada inicialmente como un acto de justicia por mano propia terminó siendo un reto planeado con fines de entretenimiento, evidenciando la importancia de corroborar el origen y la veracidad de los videos que circulan en redes sociales.

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