¿Qué le pasó a Messi en la frente luego del partido contra Cabo Verde?

La Selección argentina logró sellar su boleto a los octavos de final del certamen tras vencer a Cabo Verde por 3-2 en un encuentro que demandó un desgaste físico extremo para el plantel. Sin embargo, la euforia por el pase de ronda se vio matizada por la enorme preocupación que generó el estado de Lionel Messi, quien terminó el juego con una visible y alarmante secuela en su rostro.

En las instancias finales del tiempo regular, el capitán recibió una dura infracción en las inmediaciones del área rival. De acuerdo al medio TN, al desplomarse, el astro argentino impactó su cabeza de forma violenta contra la rodilla de un defensor adversario, provocando una inmediata inflamación en el sector derecho de su frente.

Alivio deportivo con sabor amargo

A pesar de recibir atención médica urgente y aplicarse hielo para disputar el tiempo extra, la impactante marca no pasó desapercibida para los fanáticos durante las entrevistas posteriores. El propio futbolista se mostró visiblemente fastidiado por las dificultades que presentó el trámite del partido, aunque rescató el valor de haber conseguido el objetivo fundamental de la clasificación.

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