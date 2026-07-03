Ronaldo festejó ante su gente y emocionó a Portugal con homenaje a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista de una noche mundialista que tuvo de todo: remontada, sufrimiento, VAR, polémica y un homenaje que tocó el corazón de Portugal.

La selección lusa derrotó 2-1 a Croacia en Toronto y consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo portugués tuvo que venir desde atrás después del gol de Ivan Perisic, pero logró reaccionar con un penal convertido por Cristiano Ronaldo y un tanto agónico de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido.

Un homenaje cargado de emoción

Más allá del resultado, uno de los momentos más emotivos llegó después del pitazo final.

Cristiano Ronaldo apareció con una camiseta de Portugal con el dorsal 21, número que pertenecía a Diogo Jota en la selección, y posó junto a sus compañeros en una sentida dedicatoria al exjugador portugués. El gesto se realizó en el marco del primer aniversario de la muerte de Jota, recordado por el plantel luso durante esta jornada mundialista.

La imagen de CR7 con la camiseta de Jota se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la clasificación portuguesa.

Portugal sufrió, pero sigue con vida

Croacia golpeó primero con el tanto de Ivan Perisic, pero Portugal encontró el empate gracias a Cristiano Ronaldo, quien convirtió desde los doce pasos.

El capitán portugués volvió a marcar en una instancia decisiva y sostuvo anímicamente a un equipo que por momentos sintió la presión del partido.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un desenlace dramático, Gonçalo Ramos apareció en el tiempo de descuento para firmar el 2-1 y desatar la celebración portuguesa.

Polémica por el gol anulado a Croacia

El cierre del partido estuvo marcado por la controversia.

Croacia llegó a celebrar un gol que significaba el empate 2-2, pero la jugada fue revisada por el VAR y terminó anulada por fuera de juego. La decisión se apoyó en la tecnología del balón conectado, que detectó un leve contacto previo de Igor Matanović, lo que permitió determinar la posición adelantada de Mario Pašalić en la acción.

La anulación provocó fuertes reclamos desde el lado croata y abrió un nuevo debate sobre el uso de la tecnología en decisiones milimétricas dentro del Mundial.

Se viene un partidazo: Portugal vs España

Con esta victoria, Portugal avanzó a los octavos de final y ahora se medirá ante España, en uno de los cruces más atractivos de la siguiente fase.

El duelo está programado en Dallas y promete una batalla europea de alto voltaje, con Cristiano Ronaldo nuevamente en el centro de la escena.

Portugal sigue vivo en el Mundial, pero esta clasificación no solo quedará marcada por el resultado. También será recordada por el homenaje de CR7 a Diogo Jota, una imagen que mezcló fútbol, memoria y emoción en una noche inolvidable.

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