La fiebre de la Copa del Mundo se vive con todo el ingenio tecnológico, pero también con una alta dosis de controversia. En la antesala del vibrante duelo de octavos de final entre las selecciones de Brasil y Noruega, la inteligencia artificial volvió a encender el debate en las plataformas digitales con una llamativa y discutida producción audiovisual.

El video, titulado en redes bajo la etiqueta #PolémicaMundialista , expone un relato de proporciones cinematográficas gracias a la generación de imágenes por IA. Sin embargo, la premisa de la pieza ha dividido por completo la opinión de la afición global.

Vikingos contra defensores de la Amazonia

La secuencia muestra una recreación histórica estilizada: por un lado, las estrellas noruegas Erling Haaland y Martin Ødegaard aparecen caracterizados como feroces guerreros vikingos que comandan una flota de drakkares (barcos nórdicos) navegando e invadiendo los ríos de la selva brasileña.

En la otra vereda, la IA retrató a las figuras de la Canarinha —Vinícius Jr., Neymar y Raphinha— como miembros de pueblos originarios que aguardan camuflados entre la densa vegetación para defender su territorio armados con lanzas y cerbatanas.

Debate abierto por estereotipos

Si bien la producción ha cosechado elogios por su impresionante calidad visual y realismo gráfico, las alertas de los internautas no tardaron en encenderse.

Muchos usuarios criticaron el video señalando que perpetúa estereotipos coloniales y simplistas sobre la población brasileña, además de utilizar la representación de las comunidades indígenas de forma caricaturesca para una previa de fútbol. Por otro lado, algunos hinchas defienden el clip argumentando que se trata meramente de una metáfora épica y de entretenimiento para matizar la rivalidad deportiva.

La "guerra virtual" ya está declarada en los comentarios, dejando el escenario listo para lo que promete ser un partidazo de pronóstico reservado dentro de la cancha. ¿Qué opinas de este tipo de previas creadas con inteligencia artificial?

Mira la programación en Red Uno Play