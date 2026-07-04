¡Galán de mentira! Cae el "policía de IA" que usaba filtros musculosos y uniformes falsos para enamorar y estafar a mujeres

La realidad superó a la ficción virtual de la manera más insólita en Ecuador. Un hombre de 32 años fue aprehendido por la Policía tras descubrirse que utilizaba herramientas de inteligencia artificial (IA) para alterar drásticamente su apariencia física, con el único objetivo de hacerse pasar por un uniformado de élite y perpetrar estafas románticas a gran escala.

El modus operandi: Músculos digitales, TikTok y "Catfishing"

El sospechoso había construido una vida perfecta en el entorno digital, especialmente en la plataforma TikTok, donde acumulaba cerca de 16,500 seguidores. Mediante el uso de IA, editaba meticulosamente fotografías y videos para proyectar el rostro de un hombre sumamente atractivo, una contextura atlética y robusta, portando siempre uniformes de unidades tácticas de la institución policial.

A través de esta fachada cibernética, el sujeto aplicaba la técnica del catfishing: contactaba a mujeres en redes sociales, iniciaba relaciones sentimentales a distancia y se ganaba su total confianza. Una vez consolidado el vínculo emocional, el falso oficial comenzaba a solicitar transferencias y depósitos de dinero bajo engaños, falsos pretextos de "urgencia" y aprovechándose del respeto que infunde el uniforme.

El truco de las capas de ropa y la caída en la universidad

El engaño virtual se desmoronó por completo en el mundo real gracias a la alerta de un ciudadano al sistema de emergencias ECU-911. El testigo denunció que un individuo sospechoso se encontraba siguiendo de forma persistente a una joven de 18 años en las afueras de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, según publican medios ecuatorianos.

Cuando los verdaderos agentes del orden interceptaron al sospechoso, la sorpresa fue mayúscula: su fisonomía real no coincidía en absoluto con el imponente "policía" de las redes sociales. El detenido resultó ser de complexión delgada. En un intento desesperado por simular la robustez física que mostraba con IA, el sujeto vestía múltiples capas de ropa superpuesta bajo el calor manabita.

Durante el operativo de captura, las autoridades le incautaron prendas de uso similar al policial que utilizaba para generar el contenido engañoso.

Cuentas pendientes con la justicia

La Fiscalía General del Estado de Ecuador no tardó en iniciar el proceso penal correspondiente. El "galán virtual" enfrenta cargos formales por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Además, las autoridades judiciales revelaron que el implicado no era ningún novato en el radar policial, ya que registraba antecedentes y denuncias previas por el delito de intimidación.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a desconfiar de perfiles en redes sociales que exijan dinero, recordando que los filtros y la inteligencia artificial hoy en día pueden fabricar al "héroe" o al "amor de tu vida" en cuestión de segundos.

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