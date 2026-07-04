En el fútbol no hay edad para la pasión, y una vez más queda demostrado que Cristiano Ronaldo trasciende generaciones. En las últimas horas, el video de una adorable bisabuela viviendo al límite un partido de la selección de Portugal encendió las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de afecto en todo el mundo.

En el metraje se puede observar a la mujer sentada frente a su televisor, vistiendo con orgullo la camiseta oficial de la selección lusa. La tensión en su rostro es evidente mientras el narrador relata los instantes previos a un cobro trascendental ejecutado por el histórico 'CR7'. Con un nerviosismo que cualquiera firmaría en una final del mundo, la abuelita sostiene entre sus manos un tierno cojín personalizado con la caricatura del futbolista.

El desahogo de una fiel seguidora

El momento cumbre llega cuando el "Bicho" manda el balón al fondo de las redes. Al grito unísono de "¡Gol!", la carismática anciana salta levemente de su sillón, rompe en un llanto de absoluto alivio y procede a llenar de besos y abrazar con fuerzas el muñeco de Cristiano Ronaldo, exclamando entre lágrimas: "¡Ay, gracias padre, gracias!".

Posteriormente, con una sonrisa de oreja a oreja y aplaudiendo con fervor, celebra el tanto gritando: "¡Lo hizo el comandante, lo hizo el bicho!", contagiando de alegría a quien registraba el momento con su teléfono celular.

La escena no solo refleja el tremendo impacto cultural y deportivo que mantiene el delantero portugués en personas de todas las edades, sino que también nos recuerda la pureza y la hermosa locura que solo el fútbol es capaz de generar en los hogares. ¡Un ejemplo de que para ser un verdadero hincha, solo se necesita un corazón apasionado!

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