¡Oficialmente casados! Taylor Swift y Travis Kelce se dieron el 'Si quiero'

El romance que cautivó al mundo de la música y el deporte ha sellado su destino. Taylor Swift y Travis Kelce se casaron oficialmente este viernes 3 de julio en una deslumbrante ceremonia celebrada en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

La noticia se dio a conocer de una manera muy al estilo neoyorquino, cuando un monumental cartel en las pantallas del Garden anunció el feliz enlace, desatando la locura de miles de fanáticos que rápidamente se congregaron a las afueras del lugar para festejar el acontecimiento.

Foto: EFE

Según información, los espectaculares looks de la boda fueron creados por la prestigiosa firma Christian Dior Haute Couture, bajo el diseño de Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de la maison, quien trabajó en estrecha colaboración con la pareja para plasmar su esencia en cada detalle de las prendas.

A pesar de la magnitud mediática del evento, la pareja optó por mantener el círculo de honor muy cercano y prescindió de las damas de honor y los padrinos tradicionales.

Los festejos comenzaron formalmente desde la noche previa a la boda, cuando Swift y Kelce ofrecieron una cena de ensayo íntima para sus familiares y amigos más cercanos en el Infosys Theatre, ubicado dentro del mismo complejo del recinto.

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