¿Nació un bebé llamado Vozinha Mamani en La Paz? Esto es lo que se sabe

Una curiosa publicación se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales. Según el contenido compartido por distintas cuentas, un bebé nacido el pasado sábado en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de La Paz fue inscrito por sus padres con el nombre de Vozinha Mamani, en homenaje al arquero de la selección de Cabo Verde.

Las publicaciones señalan que la decisión fue tomada como reconocimiento a la destacada actuación del guardameta caboverdiano durante el Mundial 2026, torneo en el que su selección sorprendió al alcanzar los octavos de final en su primera participación mundialista.

Los mensajes virales también recuerdan que en Bolivia ya se han registrado anteriormente nombres inspirados en figuras del fútbol, como Marco Etcheverry, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, reflejando la influencia que este deporte suele tener en muchas familias al momento de nombrar a sus hijos.

Hasta el momento, la información difundida en redes sociales no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades del Registro Civil ni por el Hospital Materno Infantil, por lo que la versión se mantiene basada en publicaciones virales que circulan en distintas plataformas digitales.

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