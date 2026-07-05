¡Atención, bachilleres! Aún pueden postular al programa gratuito de inglés de la Embajada de Estados Unidos

Quedan pocos días para postular al programa gratuito "Inglés para Todos", una iniciativa del Ministerio de Educación de Bolivia y la Embajada de Estados Unidos dirigida a jóvenes bachilleres destacados. La convocatoria permanecerá abierta únicamente hasta el 7 de julio de 2026.

El programa está destinado a bachilleres de entre 18 y 25 años que hayan egresado de unidades educativas fiscales o de convenio y busquen fortalecer su dominio del idioma inglés para acceder a mayores oportunidades académicas y laborales.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Bolivia

Las clases se desarrollarán de manera completamente virtual durante cuatro meses y medio, con sesiones los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es que los participantes puedan ampliar sus posibilidades de acceder a becas internacionales, mejorar su perfil profesional y desenvolverse en un entorno cada vez más globalizado.

Los interesados tienen plazo hasta el 7 de julio para completar su postulación a través del formulario habilitado por el Ministerio de Educación https://dgesu.minedu.gob.bo/#/admision/inscripcion o mediante el código QR publicado en la convocatoria oficial.

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