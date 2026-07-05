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¡Atención, bachilleres! Aún pueden postular al programa gratuito de inglés de la Embajada de Estados Unidos

La convocatoria está dirigida a bachilleres de entre 18 y 25 años egresados de unidades educativas fiscales o de convenio. Las clases serán virtuales y la postulación permanecerá abierta hasta el 7 de julio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/07/2026 12:14

Agregar Reduno en
Últimos días para postular a becas de inglés de la Embajada de EEUU Foto: imagen referencial
Bolivia

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Quedan pocos días para postular al programa gratuito "Inglés para Todos", una iniciativa del Ministerio de Educación de Bolivia y la Embajada de Estados Unidos dirigida a jóvenes bachilleres destacados. La convocatoria permanecerá abierta únicamente hasta el 7 de julio de 2026.

El programa está destinado a bachilleres de entre 18 y 25 años que hayan egresado de unidades educativas fiscales o de convenio y busquen fortalecer su dominio del idioma inglés para acceder a mayores oportunidades académicas y laborales.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Bolivia

Las clases se desarrollarán de manera completamente virtual durante cuatro meses y medio, con sesiones los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es que los participantes puedan ampliar sus posibilidades de acceder a becas internacionales, mejorar su perfil profesional y desenvolverse en un entorno cada vez más globalizado.

Los interesados tienen plazo hasta el 7 de julio para completar su postulación a través del formulario habilitado por el Ministerio de Educación https://dgesu.minedu.gob.bo/#/admision/inscripcion o mediante el código QR publicado en la convocatoria oficial.

Mira la programación en Red Uno Play

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