Retorna el contingente boliviano que participó en las labores de rescate en Venezuela

El contingente de las Fuerzas Armadas de Bolivia retornó este sábado al país luego de participar durante varios días en las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria desplegadas tras los terremotos que afectaron a Caracas y otros seis estados de Venezuela.

A su llegada, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, destacó el trabajo desarrollado por el personal militar y aseguró que la misión permitió demostrar la capacidad operativa y el compromiso solidario de Bolivia frente a una emergencia internacional.

"Lo importante es que no hemos mirado hacia otro lado. Frente a una situación muy delicada y una tragedia para el pueblo venezolano, Bolivia estuvo presente gracias al trabajo que realizaron nuestras Fuerzas Armadas", afirmó la autoridad.

Participaron en labores de búsqueda y rescate

La misión estuvo integrada por especialistas del Grupo de Búsqueda, Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE).

Durante su permanencia en territorio venezolano, los equipos trabajaron junto a brigadas internacionales en la búsqueda de sobrevivientes, la evaluación de estructuras colapsadas, la recuperación de víctimas y la asistencia a las personas afectadas por los terremotos.

El ministro resaltó que estas tareas reflejan la preparación, disciplina y profesionalismo de las Fuerzas Armadas bolivianas para intervenir en operaciones de rescate tanto dentro como fuera del país.

Repatriaron a dos bolivianas

Como parte de la misión humanitaria, el contingente retornó a Bolivia junto con dos ciudadanas bolivianas que fueron afectadas por la emergencia en Venezuela.

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca Gutiérrez, explicó que la repatriación fue coordinada entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de la asistencia brindada a los connacionales.

Destacan la vocación solidaria

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Sergio Lora, señaló que la participación del contingente refleja la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y el compromiso del país con la cooperación internacional.

"Somos un país noble que recibe ayuda, pero también sabemos brindar ayuda a quienes más la necesitan", sostuvo.

El Ministerio de Defensa destacó que la misión desarrollada en Venezuela reafirma la preparación del personal militar boliviano para actuar en operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria cuando las circunstancias lo requieren.

Mira la programación en Red Uno Play