El dirigente campesino Vicente Salazar, máximo representante de la Federación Departamental de Campesinos 'Túpac Katari', pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde permanece a la espera de que el Ministerio Público presente su imputación formal dentro de la investigación por los bloqueos de carreteras que se extendieron durante más de 50 días

Salazar fue aprehendido este sábado en la ciudad de El Alto por efectivos de la Policía y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Tras ser trasladado a dependencias policiales, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio, mientras su defensa anunció que presentará una acción de libertad al considerar que el procedimiento fue irregular.

El Ministerio de Gobierno confirmó en un comunicado que la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejecutaron el mandamiento de aprehensión pasado el mediodía en El Alto. De acuerdo con el reporte oficial, Salazar se encontraba a bordo de un vehículo y, aunque inicialmente se resistió a la aprehensión, posteriormente descendió del motorizado y fue trasladado a las oficinas de la Felcc.



El dirigente es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.



Según el ministerio, Salazar está "identificado como uno de los dirigentes que tuvo participación en la organización y convocatoria" de los bloqueos de carreteras registrados durante más de 50 días en distintas regiones.



"Estos hechos forman parte de las investigaciones que llevan adelante las instancias jurisdiccionales en el marco de las acciones destinadas a esclarecer las responsabilidades sobre la afectación a la población", agregó el comunicado.

La defensa denuncia una aprehensión ilegal

Tras la captura, el abogado René Salazar afirmó que la aprehensión fue ejecutada de manera presuntamente irregular y anunció la presentación de una acción de libertad.

Según el jurista, su defendido no fue notificado previamente para prestar declaración, por lo que considera que el mandamiento de aprehensión vulneró garantías constitucionales.

Asimismo, señaló que la defensa solo tuvo acceso a uno de los cuerpos del cuaderno de investigaciones, lo que, a su criterio, impidió conocer la totalidad de las pruebas reunidas por la Fiscalía.

En ese contexto, Vicente Salazar decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio, una decisión que, según su abogado, forma parte de la estrategia jurídica mientras revisan el contenido completo del proceso.

Participación en los bloqueos

Los bloqueos se extendieron durante siete semanas y fueron liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.



El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.



Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.



La Fiscalía admitió hace unos días una denuncia presentada por el Comité Cívico de la región de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, contra Morales, Salazar y el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, a quienes acusan por los supuestos delitos de "alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa", por los daños que dejaron las protestas.



El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, dijo a los medios este sábado que la detención de Salazar no es por la denuncia de esa entidad, sino por otra causa, pero dijo que es el "inicio" para establecer responsabilidades por "el daño que se realizó a todo un país".



Zambrana consideró que Salazar "era el eslabón débil de todo este movimiento irregular, conspirativo contra el Estado boliviano", por lo que exigió que también fueran detenidos Morales y Argollo.

La Federación Túpac Katari se declara en emergencia

Horas después de la aprehensión, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz 'Túpac Katari' emitió un pronunciamiento en el que rechazó la actuación de las autoridades.

La organización calificó la detención como "arbitraria e ilegal", anunció que se declara en estado de emergencia en las 20 provincias del departamento de La Paz y exigió la liberación inmediata de su secretario ejecutivo.

Además, responsabilizó al Gobierno y a las fuerzas del orden por cualquier afectación a la integridad física, psicológica o jurídica del dirigente y convocó a sus organizaciones afiliadas a mantenerse movilizadas y unidas durante el desarrollo del proceso.

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