El Comité pro Santa Cruz exigió este sábado que las investigaciones por los 53 días de bloqueos continúen y alcancen a otros presuntos responsables, entre ellos Mario Argollo y el expresidente y líder cocalero Evo Morales, a quienes pidió que sean puestos a disposición de la Justicia.

El pronunciamiento fue realizado por el vicepresidente de la institución cívica, Agustín Zambrana, quien sostuvo que la reciente detención de Vicente Salazar, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, representa el inicio del proceso para establecer responsabilidades por las medidas de presión que, según afirmó, ocasionaron graves perjuicios al país.

“En las últimas horas ha sido la detención de Vicente Salazar. Este es el inicio para saber realmente quiénes van a ser responsables del daño que se realizó a todo un país que se quedó sin alimentos, sin oxígeno, sin salud, con nuestras provincias colapsadas”, manifestó.

Zambrana señaló que existen otras dos personas que, a criterio del Comité Pro Santa Cruz, también deberían enfrentar un proceso judicial. "Exigimos de una vez por todas que también el señor Mario Argollo y Evo Morales sean puestos a disposición de la ley y corran con la misma suerte jurídica que el señor Vicente Salazar", afirmó.

Asimismo, pidió que las autoridades judiciales actúen con imparcialidad y sin aplicar un trato diferenciado entre los investigados. “Seguimos insistiendo y exigiendo que la Justicia actúe no con preferencia, no con que a uno sí se agarra y a otro no. Queremos que sea objetiva”, expresó.

El cívico sostuvo que los responsables de los bloqueos deben responder por las consecuencias que, según indicó, dejaron las protestas, entre ellas afectaciones al abastecimiento de alimentos, servicios de salud, daños a la infraestructura vial, perjuicios económicos y las muertes registradas durante el conflicto.

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