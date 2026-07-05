Vicente Salazar se acoge al silencio; su defensa presentará una acción de libertad

La defensa de Vicente Salazar Limachi, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, anunció que presentará una acción de libertad tras denunciar que su aprehensión se ejecutó de manera presuntamente ilegal y con vulneración de derechos constitucionales.

El abogado René Salazar informó que el mandamiento de aprehensión fue ejecutado alrededor de las 13:20 de este sábado y sostuvo que, tras revisar los antecedentes del caso, se evidenciaron presuntas irregularidades en el procedimiento..

"Nos hemos anoticiado que el día de hoy, a eso de la 1:20, ha sido ejecutado un mandamiento de aprehensión. Hemos revisado como abogados y nos hemos percatado de que ha sido de manera ilegal porque no hay una notificación que se haya realizado de manera personal y que haya sido incumplida", afirmó.

El jurista indicó que, además de presentar una acción de libertad, activarán otros mecanismos de defensa dentro del proceso, entre ellos incidentes procesales, al considerar que se habrían vulnerado derechos fundamentales de su defendido.

Respecto a la investigación, señaló que los delitos atribuidos a Salazar incluyen terrorismo, incitación pública y otros cargos que, según dijo, fueron conocidos recientemente por la defensa.

“Terrorismo, incitación pública y una serie de concursos de delitos. Se nos está haciendo conocer de manera reciente, pero eso vamos a plantearlo como defensa en el desarrollo del proceso”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la defensa no tuvo acceso completo al cuaderno de investigaciones, ya que, según explicó, únicamente se les permitió revisar uno de los cuerpos del expediente, lo que calificó como insuficiente para asumir una defensa adecuada.

En ese contexto, explicó que Vicente Salazar optó por acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio durante su declaración.

“No se nos han mostrado todos los elementos probatorios. Es un derecho que se nos tiene que correr en traslado; son muchos cuerpos y únicamente el día de hoy nos han mostrado uno con pruebas insuficientes. Para que pueda prestar una declaración necesita conocer todo el contexto del proceso; por eso, por estrategia jurídica, se ha acogido al derecho de guardar silencio”, señaló el abogado.

La defensa anunció que en las próximas horas formalizará la acción de libertad y los recursos legales que considere pertinentes dentro del proceso.

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