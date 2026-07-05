Tras la aprehensión de Vicente Salazar, la Federación Túpac Katari declara estado de emergencia

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz 'Túpac Katari' emitió este sábado un pronunciamiento en el que expresó su rechazo a la aprehensión de su secretario ejecutivo, Vicente Salazar Limachi, y anunció que la organización se declara en estado de emergencia en las 20 provincias del departamento.

En el documento, la federación calificó la aprehensión como una "detención arbitraria e ilegal" y sostuvo que el hecho forma parte de una presunta persecución política contra dirigentes de organizaciones sociales y sindicales. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por la organización.

Exigen su liberación

La organización campesina pidió la liberación inmediata de Salazar y afirmó que, en su calidad de dirigente, actuó como portavoz de las decisiones asumidas por las bases de la federación.

Asimismo, convocó a sus organizaciones provinciales, centrales, subcentrales y comunidades a mantenerse unidas mientras se desarrolla el proceso judicial.

Estado de emergencia

En el pronunciamiento, la federación señaló que la declaratoria de estado de emergencia tiene el objetivo de resguardar:

La integridad física y jurídica de sus dirigentes.

La autonomía de la organización.

Los derechos de sus bases.

Además, responsabilizó al Gobierno nacional y a las fuerzas del orden por cualquier eventual daño físico, psicológico o jurídico que, según el comunicado, pudiera sufrir Vicente Salazar o cualquier integrante de la organización.

Defensa de la protesta

El documento también sostiene que la Constitución Política del Estado reconoce y protege las luchas sociales, y señala que el derecho a la protesta, la huelga y la manifestación pública forman parte de las garantías constitucionales.

El pronunciamiento fue difundido horas después de la aprehensión de Vicente Salazar, quien es investigado por el Ministerio Público en el marco de las causas abiertas por los bloqueos registrados durante más de 50 días en el departamento de La Paz.

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