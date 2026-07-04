Un hombre resultó herido luego de ser arrollado por un micro de servicio público en inmediaciones del Colegio Obispo Santiesteban, sobre la Radial 26 y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes se observa al adulto mayor desplazándose en su bicicleta. Tras salir de una calle e incorporarse a la vía realizando un giro hacia la izquierda, segundos después aparece un micro de servicio público que, de acuerdo con el registro audiovisual, aparentemente circulaba a una velocidad superior a la permitida.

El conductor no logró advertir la presencia del ciclista y terminó embistiéndolo, provocando que la víctima fuera lanzada al pavimento y quedara tendida sobre la calzada.

Las grabaciones también muestran cómo vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar corrieron de inmediato para auxiliar al adulto mayor, mientras otros solicitaron la presencia de los equipos de emergencia.

Las circunstancias del hecho serán establecidas por las autoridades de Tránsito, que investigan el caso para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer si existió exceso de velocidad o alguna otra infracción por parte del conductor del vehículo de servicio público.

A continuacion, el video:

Mira la programación en Red Uno Play