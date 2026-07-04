🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno Paraguay Vs Francia (0-0)

Después de dar el golpe al eliminar a Alemania, la Albirroja buscará seguir haciendo historia ante una Francia que atraviesa un gran presente y pretende dar otro paso rumbo a la conquista de su tercera Copa del Mundo.

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El conjunto guaraní vuelve a vivir una fase eliminatoria mundialista después de 16 años. En su novena participación en una Copa del Mundo, la Albirroja intentará dar un paso más para igualar la mejor actuación de su historia, registrada en Sudáfrica 2010, donde alcanzó por única vez los cuartos de final. Una victoria en octavos le permitiría regresar a esa instancia y seguir alimentando la ilusión de protagonizar una actuación memorable.

Francia, por su parte, ratificó su condición de candidata al título con otra actuación contundente. El conjunto dirigido por Didier Deschamps goleó 3-0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé, y se clasificó a los octavos de final por undécima vez en su historia. Además, el capitán francés alcanzó los seis goles en esta edición, igualó el registro de Lionel Messi en un mismo Mundial y quedó a sólo un tanto de empatarlo como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

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