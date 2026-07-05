“No hay nada más que hablar”: alcalde cruceño asegura que el pasaje del micro no subirá ni un centavo

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, respondió a las especulaciones surgidas en las últimas horas y recordó que la facultad de definir las tarifas corresponde exclusivamente al Gobierno Municipal.
04/07/2026 21:41
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El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, aseguró que la tarifa del transporte público no registrará ningún incremento y afirmó de manera categórica que el pasaje “no subirá ni un centavo”, descartando las versiones de un dirigente del transporte urbano que planteaba un posible aumento hasta Bs 4,50.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la autoridad municipal respondió a las especulaciones surgidas en las últimas horas y recordó que la facultad de definir las tarifas corresponde exclusivamente al Gobierno Municipal.
En ese contexto, Saavedra enfatizó que ninguna otra instancia puede determinar el costo del servicio y buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía frente a los rumores sobre un posible ajuste.
“Quiero sobre esto decir algo y ser muy claro y categórico. Quien define la tarifa del transporte público es el Gobierno Municipal y nadie más. En ese sentido, para la tranquilidad de la población, la tarifa del transporte público no va a subir ni un centavo", afirmó.
La autoridad concluyó indicando que no existe ninguna determinación para modificar el precio del pasaje y dio por cerrado el tema al señalar que “sobre este tema no hay nada más que hablar”.
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