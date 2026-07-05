“No hay nada más que hablar”: alcalde cruceño asegura que el pasaje del micro no subirá ni un centavo

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, aseguró que la tarifa del transporte público no registrará ningún incremento y afirmó de manera categórica que el pasaje “no subirá ni un centavo”, descartando las versiones de un dirigente del transporte urbano que planteaba un posible aumento hasta Bs 4,50.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la autoridad municipal respondió a las especulaciones surgidas en las últimas horas y recordó que la facultad de definir las tarifas corresponde exclusivamente al Gobierno Municipal.

“Se escuchó una propuesta que abría la posibilidad de que la tarifa del transporte público en nuestra ciudad se pueda incrementar a 4 bolivianos con 50 centavos”, manifestó el alcalde.

En ese contexto, Saavedra enfatizó que ninguna otra instancia puede determinar el costo del servicio y buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía frente a los rumores sobre un posible ajuste.

“Quiero sobre esto decir algo y ser muy claro y categórico. Quien define la tarifa del transporte público es el Gobierno Municipal y nadie más. En ese sentido, para la tranquilidad de la población, la tarifa del transporte público no va a subir ni un centavo", afirmó.

La autoridad concluyó indicando que no existe ninguna determinación para modificar el precio del pasaje y dio por cerrado el tema al señalar que “sobre este tema no hay nada más que hablar”.

Mira la programación en Red Uno Play