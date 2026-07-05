Tragedia en la ruta a Morochata: Embarrancamiento de un minibús deja fallecidos y heridos

Una tragedia enluta a Cochabamba. Nueve personas perdieron la vida y varias resultaron heridas luego de que un minibús de transporte público se embarrancara la tarde de este sábado en el camino a Morochata, a la altura de la zona de San Miguel.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo cayó entre 150 y 200 metros de profundidad por causas que aún son investigadas por las autoridades. Equipos de rescate, efectivos policiales y personal de emergencia se movilizaron hasta el lugar para auxiliar a las víctimas y recuperar el motorizado.

Los heridos fueron evacuados y trasladados a la Clínica Álvarez, donde reciben atención médica mientras se evalúa su estado de salud. Entretanto, la Policía confirmó que el hecho dejó nueve personas fallecidas.

Según el informe de la Brigada de Rescate BERSA, el operativo fue activado por instrucciones de Radio Patrullas 110 de Quillacollo alrededor de las 13:25. En el lugar se verificó el embarrancamiento de un minibús con placa de control 1989-NII, constatándose la presencia de personas fallecidas y lesionadas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, exceso de velocidad, las condiciones de la vía u otros factores.

Se espera que en las próximas horas la Policía emita un informe oficial con mayores detalles sobre la identidad de las víctimas, el estado de salud de los heridos y las circunstancias que derivaron en esta nueva tragedia en las carreteras del departamento.

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