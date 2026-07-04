La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intensificó la búsqueda de los cuatro presuntos responsables del atraco en el que una mujer fue despojada de un millón de bolivianos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La investigación ingresó en una etapa decisiva tras la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad que registraron los movimientos de los sospechosos antes, durante y después del hecho.

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que los investigadores recolectaron diversos indicios y realizaron el levantamiento de imágenes de las cámaras instaladas en los alrededores del lugar donde ocurrió el atraco.

“Se han colectado varios indicios, se han realizado el relevamiento de cámaras circundantes, se ha logrado avances significativos. Estamos trabajando y se van a realizar operativos en las siguientes horas y días para no solo identificar, sino también aprehender a los presuntos autores”, señaló la autoridad policial.

Coca explicó que las investigaciones presentan un importante avance y adelantó que durante el fin de semana se ejecutarán nuevos operativos con la expectativa de obtener resultados concretos.

“Las investigaciones están muy adelantadas. Creemos que este fin de semana se van a realizar otros operativos y ojalá que hasta el día lunes tengamos novedades importantes que permitan aprehender a los presuntos autores”, manifestó.

De acuerdo con las pesquisas, cuatro personas habrían participado en el atraco y existirían indicios de que el grupo tendría relación con otros hechos delictivos de características similares registrados anteriormente.

Respecto a las imágenes obtenidas durante la investigación, el director de la Felcc confirmó que constituyen una de las principales evidencias del caso y, por razones investigativas, permanecen bajo reserva.

“Sí, tenemos las imágenes que están en este momento en reserva. Tenemos muchas imágenes que identifican no solamente el hecho como tal, sino las acciones anteriores y posteriores a la comisión del hecho investigado”, afirmó Coca.

La Policía continúa con las tareas investigativas y mantiene activos los operativos para identificar plenamente y capturar a los cuatro sospechosos involucrados en el millonario atraco.

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