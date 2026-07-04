Explosión de gas en un inmueble deja una persona herida y moviliza a Bomberos en Cochabamba

Una persona resultó lesionada y un inmueble sufrió importantes daños materiales luego de una deflagración ocasionada por la acumulación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Departamental de Bomberos de la Policía Boliviana, el personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para controlar la situación, brindar asistencia a la víctima y evitar que el incidente generara mayores riesgos.

La persona afectada recibió atención prehospitalaria en el lugar del hecho y posteriormente fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada. Paralelamente, los bomberos realizaron la evaluación estructural del inmueble y ejecutaron labores de mitigación para garantizar la seguridad de sus ocupantes y descartar nuevos peligros.

Tras el incidente, la Policía Boliviana reiteró el llamado a la población para extremar las medidas de prevención en el uso de instalaciones de gas domiciliario. Entre las principales recomendaciones se encuentran revisar periódicamente las conexiones de GLP, mantener una adecuada ventilación en los ambientes y verificar el buen estado de mangueras, reguladores y demás accesorios, con el objetivo de prevenir emergencias similares.

Las circunstancias que originaron la acumulación de gas continúan siendo objeto de evaluación por parte del personal especializado.

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