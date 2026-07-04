Buscan al chofer del vehículo que arrolló al bebé que cayó del ‘torito’

La Dirección Departamental de Tránsito de Santa Cruz informó que la madre del bebé de dos meses que falleció tras caer de un vehículo tipo 'torito' permanece aprehendida, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del trágico hecho ocurrido el pasado viernes.

El director departamental de Tránsito, coronel Marco Antonio Tórrez, señaló que las cámaras de seguridad registraron el momento en que el menor fue atropellado por un vehículo que circulaba detrás del motorizado en el que era transportado.

"En los videos se ve que hay un vehículo que iba por la parte de atrás, que lastimosamente pasó por encima del infante", informó la autoridad.

A partir de esas imágenes, la Policía busca identificar al conductor del vehículo involucrado para que preste su declaración y contribuya al esclarecimiento del caso.

"Estamos citando al papá del infante también y estamos realizando trabajos investigativos para ver cuál es el vehículo que iba atrás. Queremos que el conductor de ese vehículo se presente ante las unidades de Tránsito para poder tener más elementos y seguir con esta investigación", explicó Tórrez.

Como parte de las actuaciones investigativas, la Policía también secuestró el vehículo tipo 'torito' en el que se trasladaba la familia al momento del accidente.

"El 'torito' está en el garaje de la EPI-9, secuestrado y a conocimiento de la Fiscalía", precisó el jefe policial.

Así ocurrió la tragedia

El hecho ocurrió en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont, cuando el bebé cayó de la parte trasera del vehículo en el que viajaba junto a sus padres.

De acuerdo con la investigación preliminar, los progenitores no advirtieron de inmediato la caída del menor y continuaron su recorrido durante varios minutos antes de regresar al lugar, donde encontraron que el niño había sido atropellado.

El padre del bebé declaró previamente que el compartimiento donde era transportado el menor había sido reparado recientemente y aseguró que todo se trató de un accidente. No obstante, la investigación continúa y será el Ministerio Público el que determine las responsabilidades penales correspondientes conforme avancen las pericias y la recolección de pruebas.

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