Roban carne valorada en Bs 200 de un puesto en el antiguo Abasto; cámaras registraron el hecho

Una comerciante del mercado Abasto antiguo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, denunció el robo de carne de su puesto de venta, luego de que dos hombres aprovecharan un momento de distracción de la persona que atendía el negocio para llevarse parte de la mercadería sin pagar.

De acuerdo con el relato de la afectada, los sujetos actuaron mientras se realizaba la atención a otros clientes y lograron retirar una porción de carne sin que el hecho fuera advertido en ese momento.

La vendedora explicó que los delincuentes sustrajeron aproximadamente tres kilogramos de carne, cuyo valor asciende a cerca de Bs 200.

"Lo que se llevaron es la mitad de un bollo grande, por lo general pesa entre 7 y 7,5 kilos. Entonces se llevaron unos 3 kilos. Si está a Bs 66 el kilo, se llevaron carne con un valor aproximado de Bs 200", relató la comerciante.

Pese al robo, una compra realizada previamente por los mismos sujetos dejó un elemento que podría ser importante para la investigación.

Según la comerciante, antes de cometer el hurto, los hombres efectuaron una compra y realizaron un pago electrónico. El comprobante de esa transacción contiene datos que, de acuerdo con la denuncia, corresponderían a una persona identificada con las iniciales Omar R. A., información que fue entregada como parte de los antecedentes del caso.

La afectada espera que ese registro permita a las autoridades identificar a los responsables y recuperar la mercadería sustraída.

Mira la programación en Red Uno Play