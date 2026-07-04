Presunta extorsión en El Arenal: policías son investigados por dos vías

Los efectivos policiales que fueron arrestados tras ser denunciados por la presunta extorsión a dos ciudadanos en inmediaciones del parque El Arenal, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, recuperaron su libertad. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer si existieron responsabilidades penales y disciplinarias.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, informó que el caso permanece abierto y que se desarrolla por dos vías paralelas.

"Este caso se encuentra aperturado por dos vías separadas; la primera es por el tema disciplinario, administrativo y la otra por la vía penal. Estamos en un proceso de investigación donde las autoridades correspondientes establecerán las responsabilidades, si es que las hubo", explicó la autoridad.

Coca precisó que la liberación de los uniformados no implica el cierre del proceso, ya que las investigaciones continúan con la recolección de pruebas y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Investigación interna y penal

La autoridad policial aseguró que la institución mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción y advirtió que, si se comprueba la comisión de delitos o faltas disciplinarias, los responsables serán sancionados conforme a la normativa vigente.

"Estamos realizando este trabajo con cero tolerancia a la corrupción. No vamos a permitir que ningún servidor público policial afecte la imagen institucional", afirmó el director de la Felcc.

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