Capturan a presunto autor de un asesinato investigado en Chayanta, Potosí

Un operativo coordinado entre efectivos policiales de Chayanta y el Comando Regional del Norte de Potosí permitió la aprehensión de un hombre investigado por el delito de asesinato, quien contaba con una orden de captura emitida por el Ministerio Público.

De acuerdo con el reporte policial, el procedimiento se inició la tarde del 3 de julio de 2026, cuando un ciudadano identificado como Jhunior M., víctima dentro del proceso investigativo, se comunicó mediante una llamada de WhatsApp con personal del Módulo Policial de Chayanta para informar que había visto al presunto autor del crimen en el municipio de Uncía.

Tras recibir la alerta, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y, luego de entrevistar nuevamente al denunciante, organizaron un patrullaje conjunto con el Comando Regional del Norte de Potosí. El rastrillaje se extendió por las principales calles, zonas comerciales y la terminal de buses del municipio de Llallagua.

Como resultado del operativo, alrededor de las inmediaciones de la terminal de buses fue localizado Germán C.B., quien fue reconocido por la víctima como el presunto responsable del hecho investigado.

Una vez verificada su identidad, los uniformados le notificaron sobre la existencia de una orden de aprehensión emitida por el fiscal de materia Mijael Agudo Cayo por el presunto delito de asesinato. Posteriormente, se les dio lectura a sus derechos constitucionales, entre ellos el derecho a guardar silencio, contar con asistencia legal y comunicarse con un familiar.

El reporte policial señala que, a las 19:10, el aprehendido fue trasladado a celdas policiales, constatándose que no presentaba lesiones físicas.

Por razones de seguridad y debido a los antecedentes de conflictividad social registrados en el municipio de Chayanta, las autoridades determinaron que la custodia del investigado se realice en instalaciones del Comando Regional del Norte de Potosí, en Llallagua, mientras continúan las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

La Policía confirmó que con este operativo se dio cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por la autoridad competente.

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