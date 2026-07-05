Una semana del dólar flexible: qué cambió, cómo evolucionó y las medidas que marcaron el giro económico

El 29 de junio de 2026 marcó un punto de inflexión para la economía boliviana. Después de más de una década con un tipo de cambio prácticamente estable, el Gobierno puso en marcha un nuevo régimen de tipo de cambio flexible, una medida con la que busca enfrentar la escasez de divisas, reducir las distorsiones del mercado cambiario y generar mejores condiciones para la actividad económica.

La decisión estuvo acompañada por un paquete de siete decretos supremos, nuevas disposiciones del Banco Central de Bolivia (BCB) y medidas del Ministerio de Economía orientadas a facilitar la transición hacia el nuevo sistema.

Así evolucionó el dólar en la primera semana

Durante los primeros cinco días hábiles del nuevo régimen, el tipo de cambio oficial mostró un incremento gradual, sin variaciones bruscas.

Lunes 29 de junio Bs 9,73 Martes 30 de junio Bs 9,76 Miércoles 1 de julio Bs 9,76 Jueves 2 de julio Bs 9,78 Viernes 3 de julio Bs 9,80

En conjunto, la cotización acumuló un incremento cercano al 0,7% durante la primera semana de aplicación.

El mayor ajuste se registró entre el lunes y el martes, cuando el dólar oficial aumentó tres centavos. Posteriormente, el comportamiento fue gradual, reflejando las primeras reacciones del mercado bajo el nuevo esquema.

¿Por qué el Gobierno decidió flexibilizar el tipo de cambio?

La decisión responde a un contexto económico caracterizado por la disminución de las Reservas Internacionales Netas, mayores dificultades para acceder a dólares y una creciente presión sobre el mercado cambiario.

Durante los últimos meses, empresas, importadores, exportadores y ciudadanos enfrentaron dificultades para adquirir divisas en el sistema financiero.

En ese escenario, el Ministerio de Economía planteó un nuevo mecanismo que permita que el precio del dólar responda a las condiciones del mercado, buscando reducir las distorsiones generadas entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

Las autoridades sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la asignación de divisas, incentivar el ingreso de dólares al país y brindar mayor transparencia al mercado cambiario.

El rol del Banco Central

Como parte del nuevo esquema, el Banco Central de Bolivia anunció que publicará la cotización oficial del dólar de lunes a viernes a las 20:00, tomando como referencia las operaciones realizadas por las entidades financieras durante la jornada.

Además, la entidad aseguró que continuará aplicando medidas destinadas a preservar la estabilidad financiera y garantizar la liquidez del sistema.

Los siete decretos que acompañan el cambio

Decreto Supremo 5641: Se deja sin efecto la Reserva Fiscal Minera de Chuquihuta

El Decreto Supremo 5641 abroga el Decreto Supremo 5615, que había declarado como Reserva Fiscal Minera el área de Chuquihuta, ubicada entre los municipios de Uncía, Chuquihuta y Pocoata, en el departamento de Potosí, para que el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) realizara trabajos de prospección y exploración. Con la nueva disposición, el Gobierno deja sin efecto esa declaratoria y argumenta que la decisión busca fortalecer el proceso de socialización con la totalidad de las comunidades de la zona, garantizando un manejo más transparente de la información y del uso de los recursos antes de retomar cualquier iniciativa de exploración minera.

Decreto Supremo 5642: Exención de tributos para donaciones destinadas a salud y energía nuclear

El Decreto Supremo 5642 autoriza la exención total del pago de tributos aduaneros para la importación de donaciones destinadas al Ministerio de Salud y Deportes y a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN). La norma permite el ingreso libre de impuestos de nueve kits de prueba para rotavirus donados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), un lote de medicamentos para el tratamiento de la lepra donado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un envío de dosímetros de alanina y accesorios entregados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el objetivo de fortalecer los programas de inmunización, el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas y las capacidades del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.

Decreto Supremo 5643: Nuevo manual para la calificación de invalidez y enfermedades profesionales

El Decreto Supremo 5643 aprueba el Manual Único de Calificación del Sistema Integral de Pensiones, que unifica los criterios técnicos para evaluar el grado de invalidez, determinar el origen de enfermedades profesionales y establecer las causas de fallecimiento de los asegurados. La norma también crea el Registro de Médicos Calificadores, administrado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), reglamenta la capacitación y habilitación de estos profesionales y actualiza los procedimientos para la emisión y revisión de dictámenes médicos, con el objetivo de brindar mayor transparencia, uniformidad y seguridad jurídica en el acceso a las prestaciones del Sistema Integral de Pensiones.

Decreto Supremo 5644: Se autoriza la importación y comercialización de combustibles por el sector privado

El Decreto Supremo 5644 autoriza, de manera excepcional, a personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, la importación de carburantes y no carburantes para consumo propio o comercialización en el mercado interno, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de combustibles en el país en el marco de la emergencia energética. La norma establece que el diésel y las gasolinas importadas por privados serán comercializados a precios de mercado, previa autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que regulará los requisitos y procedimientos para la importación, almacenamiento y venta. Asimismo, prohíbe la reventa de combustibles adquiridos a YPFB, la mezcla de carburantes importados con los comercializados por la estatal y fija un régimen de sanciones para quienes incumplan estas disposiciones. Además, dispone incentivos para la importación, como una alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) de 0 bolivianos por litro hasta 2030 y el gravamen arancelario del 0% para la importación de gasolinas hasta el 31 de diciembre de 2026, con la finalidad de incentivar la participación privada y ampliar la oferta de combustibles en el mercado interno.

Decreto Supremo 5645: Exención de aranceles para donaciones del exterior

El Decreto Supremo 5645 autoriza la exención del pago total de tributos aduaneros para la importación de donaciones destinadas al Ministerio de Salud y Deportes, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). La norma permite el ingreso libre de impuestos de kits de pruebas para rotavirus, vacunas contra la COVID-19, medicamentos para el tratamiento de enfermedades zoonóticas, dispositivos para el monitoreo de la cadena de frío, equipos de detección para el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y un servidor informático donados por organismos internacionales como la OPS/OMS y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El objetivo es fortalecer los programas de inmunización, mejorar la atención en salud pública y reforzar las capacidades tecnológicas y de fiscalización en el ámbito de la energía nuclear.

Decreto Supremo 5646: Reducción temporal de aranceles para abaratar las importaciones

El Decreto Supremo 5646 reduce de forma temporal, hasta el 31 de diciembre de 2027, las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) en cinco puntos porcentuales para la importación de mercancías comprendidas en todo el universo arancelario del país. La medida disminuye las tasas de importación en todos los niveles, por ejemplo, del 40% al 35%, del 20% al 15% y del 5% al 0%, con el objetivo de mitigar el impacto del nuevo régimen de tipo de cambio flexible sobre los costos de importación y evitar que ese incremento se traslade a los precios para los consumidores. Además, el decreto actualiza la metodología de cálculo de la base imponible para el pago de aranceles y establece que las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el 6 de julio de 2026, como parte del paquete de medidas económicas complementarias al nuevo esquema cambiario.

Decreto Supremo 5647: Medidas para estabilizar las tarifas de electricidad

El Decreto Supremo 5647 modifica la normativa vigente para limitar las variaciones en las tarifas de electricidad y proteger a los consumidores frente a incrementos bruscos derivados del nuevo contexto económico. La norma establece que la variación mensual promedio de las tarifas para usuarios regulados no podrá superar el 5%, incorpora nuevos mecanismos de estabilización en el Mercado Eléctrico Mayorista y fortalece los fondos destinados a compensar las diferencias de costos entre generadores, transmisores y distribuidoras. Además, autoriza la aplicación de medidas extraordinarias cuando las tarifas se vean afectadas por factores como el precio del gas natural, la inflación (IPC) o las variaciones del tipo de cambio oficial del dólar, con el objetivo de preservar la estabilidad del servicio eléctrico durante la implementación del nuevo régimen cambiario.

¿Qué opinan los analistas?

Para el economista Gonzalo Chávez, el nuevo tipo de cambio flexible representa un paso para transparentar el valor del dólar, pero no resolverá por sí solo la falta de divisas.

El especialista explicó que el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central se calcula mediante un promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por las entidades financieras, por lo que el Gobierno oficializó un mecanismo que ya era utilizado para establecer el valor referencial de la moneda estadounidense.

Chávez también sostuvo que el ajuste no debe entenderse como una devaluación recién iniciada, sino como el reconocimiento de un proceso que ya se reflejaba en el mercado paralelo, donde empresas y ciudadanos venían realizando operaciones a un precio superior al anterior tipo de cambio oficial.

Asimismo, advirtió que el nuevo régimen debe estar acompañado por medidas estructurales que permitan incrementar el ingreso de dólares al país.

Entre ellas mencionó la necesidad de aumentar las exportaciones, reducir el déficit fiscal y fortalecer la independencia del Banco Central de Bolivia, con el propósito de generar mayor credibilidad y previsibilidad en la economía.

"El Gobierno tiene que hacer mucho más que simplemente cambiar el régimen; tiene que cambiar la economía", afirmó Chávez.

Para el Analista Economista Jaime Bravo, el éxito del nuevo régimen cambiario dependerá de que el Gobierno complemente la medida con reformas económicas de mayor alcance. Consideró que los decretos emitidos ayudan a generar estabilidad, pero insistió en que son insuficientes si no van acompañados de políticas fiscales, fortalecimiento de las reservas internacionales, recuperación de la confianza en el sistema financiero e incentivos a la inversión privada.

"Son buenas las normas, pero no son suficientes. Se necesita todo un paquete de políticas fiscales, acuerdos con la sociedad civil y el sector empresarial para generar un nuevo piso de estabilidad económica y devolver certezas al país", afirmó el analista, quien sostuvo que la consolidación del tipo de cambio flexible dependerá de la capacidad del Estado para garantizar estabilidad económica, política y jurídica.

Una semana que marca un nuevo rumbo

La primera semana del dólar flexible dejó las primeras señales del nuevo modelo económico impulsado por el Gobierno. Aunque la cotización oficial avanzó de forma gradual, el comportamiento del mercado y la aplicación de las medidas complementarias serán determinantes para evaluar el impacto del nuevo régimen sobre la inflación, las importaciones, el abastecimiento de divisas y el desempeño de la economía boliviana en los próximos meses.

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