Ministro Espinoza sobre modificaciones al PGE: "Después de 20 años, un presupuesto fue consensuado"

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, destacó la aprobación del proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 en la Cámara de Diputados y aseguró que el tratamiento de la norma marcó un hecho inédito por el nivel de debate y consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas.

La autoridad señaló que la propuesta fue analizada durante varias horas en el Legislativo, donde recibió observaciones y aportes antes de obtener el respaldo de más de dos tercios de los diputados presentes.

"Después de más de 20 años, un presupuesto ha sido discutido, ha sido presentado y ha sido consensuado con distintas fuerzas políticas", afirmó Espinoza.

El ministro sostuvo que la aprobación del proyecto representa una recuperación del debate legislativo en torno al presupuesto nacional y valoró la participación de las diferentes bancadas durante el tratamiento de la iniciativa.

Asimismo, agradeció el respaldo de los legisladores que acompañaron la propuesta y consideró que el consenso alcanzado fortalece la institucionalidad en la discusión de las políticas económicas del país.

El proyecto incorpora ajustes presupuestarios para incrementar los recursos destinados a los gobiernos autónomos municipales y departamentales, además de redistribuir parte del ahorro generado por la reducción del gasto corriente no esencial hacia áreas como salud, educación y seguridad.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa será remitida al Senado, donde continuará su tratamiento conforme al procedimiento legislativo antes de su eventual sanción.

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