Tragedia en la ruta Cochabamba-Morochata: nueve muertos tras caída de un minibús; esta es la lista

Cochabamba quedó de luto tras el trágico embarrancamiento de un minibús de transporte público en la ruta hacia Morochata, a la altura de la comunidad de San Miguel, en el municipio de Quillacollo. El accidente dejó nueve personas fallecidas y nueve heridas, entre ellas varios menores de edad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo perdió el control por causas que aún son investigadas y se embarrancó aproximadamente 300 metros hasta el fondo de un barranco. La fuerza del impacto destruyó gran parte de la estructura del motorizado.

Equipos de rescate, efectivos policiales y personal de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y trasladar a los sobrevivientes a distintos centros de salud. En un primer momento se informó sobre dos fallecidos, pero con el avance de las labores de rescate y la evacuación de los pasajeros, la cifra fue actualizada a nueve víctimas fatales.

Esta es la lista de las personas fallecidas

Las autoridades identificaron a las personas que perdieron la vida en el accidente:

Olímpio Guzmán Antezana , de 62 años.

Wilmer Campos Ascencio , de 28 años.

Aida Ríos Pérez , de 35 años.

Licia Claros Rojas , de 11 años.

Josué Claros Rojas , de 22 años.

Domitila Laura Poma , de 54 años.

Cristofer Mariscal Ríos , de 14 años.

Jhair Navia Bautista , de 6 años.

Belén Navia Bautista, de 8 años.

Personas heridas

Los nueve sobrevivientes fueron evacuados en ambulancias hacia diferentes centros de salud del municipio de Quillacollo, donde reciben atención médica. La lista de heridos es la siguiente:

Juan Ayala Cáceres , de 40 años.

Dayana Alcázar Gutiérrez , de 10 años.

Dilan Ayala Ríos , de 9 años.

Naylin Bautista Villarroel , de 16 años.

Ana Rosa Huarachi Laura , de 11 años.

Ninfa Villarroel Rojas , de 68 años.

Cesia Laime Huarachi , de 3 años.

Melani Coca Huarachi , de 10 años.

Maritza Gutiérrez.

La médica de turno de la Clínica Álvarez informó que dos pacientes fueron derivados a hospitales de tercer nivel debido a la gravedad de sus lesiones. Se trata de una niña de entre tres y cuatro años, diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano moderado y una fractura en un brazo, y una mujer de aproximadamente 51 años que presentaba múltiples fracturas y un traumatismo craneal.

Asimismo, otros dos pacientes requerían intervención quirúrgica durante la noche del sábado, mientras que el resto permanecía estable bajo observación médica.

Investigan las causas del accidente

La Policía inició las investigaciones para determinar qué provocó el embarrancamiento del minibús. De manera preliminar, las autoridades no descartan una falla mecánica, exceso de velocidad o factores relacionados con las condiciones de la vía.

Se espera que las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre las circunstancias del accidente que enlutó a varias familias cochabambinas.

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