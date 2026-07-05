Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento de los viajes familiares, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó este domingo 5 de julio su reporte de transitabilidad, en el que informa que la mayor parte de la Red Vial Fundamental se encuentra habilitada, aunque algunos tramos presentan restricciones y desvíos.

De acuerdo con el informe actualizado a las 07:00, la mayoría de las rutas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí permanecen transitables, permitiendo la circulación normal de vehículos.

En Cochabamba, los principales tramos como Parotani-Llavini, Bombeo, Colomi, Villa Tunari, Chimoré, Pojo, Mizque e Ivirgarzama están habilitados para la circulación.

En La Paz, las rutas que conectan Viacha, Desaguadero, Achiri, Calamarca, Patacamaya, Sica Sica, Caracollo y Río Mauri también permanecen transitables.

Mientras tanto, en Oruro y Potosí no se reportan bloqueos y las principales carreteras continúan habilitadas.

Rutas con restricciones

La ABC informó que existen algunos tramos donde los conductores deberán circular con precaución.

Entre ellos se encuentra el tramo Puente Chaco–Puente Villa, en el departamento de La Paz, donde existe una restricción vehicular en horarios establecidos debido a trabajos en la vía.

En Santa Cruz, el tramo Bermejo–La Angostura también mantiene restricciones de circulación por obras.

Asimismo, los tramos La Floresta–Kilómetro 185 y Conquista–El Sena, en Pando, permanecen transitables, aunque con desvíos debido a trabajos de construcción.

Un tramo permanece inhabilitado

El reporte también señala que la carretera San Lorenzo–Salinas, en el departamento de Santa Cruz, continúa no transitable debido a una inundación registrada a la altura del puente San Miguelito.

Recomendaciones antes de viajar

La ABC recomienda a los conductores verificar el estado actualizado de las carreteras antes de iniciar un viaje, respetar la señalización, reducir la velocidad en los sectores con obras o desvíos y conducir con precaución, especialmente durante las vacaciones de invierno, cuando se incrementa el flujo vehicular en las rutas nacionales.

Mira la programación en Red Uno Play