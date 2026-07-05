Bolivia repatria a dos estudiantes desde Venezuela luego de terremotos

Dos estudiantes bolivianas regresaron al país desde Venezuela con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que activó los mecanismos de asistencia y protección consular tras la situación de vulnerabilidad generada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

De acuerdo con la Cancillería, ambas jóvenes arribaron inicialmente a Santa Cruz, desde donde continuaron su traslado para reencontrarse con sus familias, culminando así el operativo de retorno seguro coordinado por el Estado boliviano.

Servicios consulares

La cartera de Estado informó que la intervención se realizó a través de los servicios consulares, con el objetivo de brindar acompañamiento y garantizar la seguridad de las ciudadanas bolivianas afectadas por la emergencia en territorio venezolano.

"La Cancillería reafirma su compromiso de proteger y acompañar a las bolivianas y los bolivianos en el exterior, especialmente ante situaciones de emergencia", señaló la institución mediante una publicación en sus redes sociales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que continuará prestando asistencia consular a los ciudadanos bolivianos que se encuentren fuera del país y enfrenten situaciones de riesgo o contingencias que requieran el respaldo del Estado.

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