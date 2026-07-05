Monseñor René Leigue: “El mayor problema es la soberbia; hay líderes que creen que todo depende de ellos”

Durante su homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz advirtió que la soberbia hace daño a la sociedad y afirmó que un verdadero líder es quien forma a otros, no quien concentra todo el poder.

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, lanzó este domingo una reflexión sobre el liderazgo y la soberbia, al advertir que uno de los mayores problemas de la sociedad es la existencia de personas que creen que todo depende de ellas y se consideran indispensables.

Durante la homilía, el prelado afirmó que la soberbia impide mirar más allá de uno mismo y termina perjudicando a quienes están alrededor.

“El mayor problema es la soberbia. Nos sentimos los todopoderosos, sentimos que somos los únicos, sentimos que en nosotros está la solución de todo lo demás. Es el mayor problema que tiene la humanidad o algunas personas”, expresó.

Leigue señaló que esta actitud se vuelve aún más preocupante cuando quienes la asumen ocupan espacios de liderazgo, ya que terminan afectando a toda una comunidad.

“Cuando hay esa persona soberbia, que se mira solamente a sí misma y piensa que es el líder de todo, hace daño a todos”, manifestó.

El liderazgo debe formar personas

Durante su reflexión, el arzobispo recordó una enseñanza del papa Francisco para explicar cuál debe ser el verdadero sentido del liderazgo.

“El mejor líder es aquel que forma a otros. No aquel que se siente con todo el poder en sí mismo. El mejor líder es el que transmite su conocimiento a otro y forma a otro, porque sabe que uno solo no es eterno”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que existan dirigentes que crean que una institución, organización o comunidad depende únicamente de ellos.

“Qué triste es cuando hay líderes que se sienten los todopoderosos y creen que todo depende de sí mismos, como si cuando ellos desaparezcan todo se fuera al tacho”, afirmó.

Un llamado también para las familias

Monseñor Leigue señaló que ese tipo de liderazgo no solo puede presentarse en espacios públicos o políticos, sino también dentro de las familias, donde los padres tienen la responsabilidad de acompañar y formar a sus hijos.

Indicó que el verdadero liderazgo consiste en enseñar, transmitir valores y preparar a otras personas para que puedan asumir responsabilidades por sí mismas.

La humildad como respuesta

El arzobispo vinculó estas reflexiones con el mensaje del Evangelio de este domingo, en el que Jesús invita a aprender de su paciencia y humildad.

En ese sentido, llamó a reconocer los propios errores, aceptar la realidad con sencillez y evitar la soberbia, al considerar que solo desde la humildad es posible construir relaciones sanas y una sociedad más solidaria.

“Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón”, recordó Monseñor Leigue al concluir su mensaje.

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