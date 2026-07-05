Justiniano asegura que el caso de Vicente Salazar debe avanzar con estricto apego al debido proceso

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, se pronunció sobre la aprehensión del dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar Limachi, y aseguró que el proceso debe desarrollarse con estricto apego al debido proceso, al tiempo de remarcar que las consecuencias de los 53 días de bloqueos continúan afectando al país.

La autoridad explicó que en Bolivia el derecho a la protesta está garantizado, pero diferenció esta figura de los bloqueos de caminos, los cuales, según afirmó, generaron una prolongada situación de emergencia nacional.

“Informar a la población de que se está cumpliendo el debido proceso. En Bolivia está permitido protestar, pero realmente lo que no está permitido es bloquear”, manifestó Justiniano.

El ministro recordó que durante las semanas de bloqueo se registraron dificultades para el traslado de ambulancias, el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de afectar la actividad económica en distintas regiones del país.

“Han estado las ambulancias en emergencia, los alimentos que no podían llegar y los combustibles que tampoco podían llegar. Realmente hemos estado en vilo durante muchos días”, sostuvo.

Asimismo, indicó que corresponde a la Fiscalía y al Órgano Judicial determinar la situación legal del dirigente campesino, respetando los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

“Esperamos que la justicia y la Fiscalía tomen los caminos que correspondan, cumpliendo los procesos y, en función de eso, se defina cuál será el destino del señor Vicente Salazar”, señaló.

Justiniano reiteró que el Gobierno considera que los perjuicios ocasionados por los bloqueos aún persisten, especialmente en el ámbito económico, por lo que insistió en que estos hechos deben ser investigados y resueltos conforme a la ley.

“Bolivia estuvo en emergencia económica. Fue una situación muy dura y lo que dijimos en su momento es que esto no puede quedar en la impunidad”, expresó la autoridad.

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