Madre del bebé que cayó de un 'torito' enfrentará el proceso en libertad; esperan la autopsia

La justicia determinó otorgar libertad a la madre del bebé de dos meses que perdió la vida tras caer de un motorizado tipo 'torito', mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El fiscal asignado al caso, Carlos Hurtado, informó que la mujer fue imputada por el delito de homicidio culposo debido a que, según la investigación preliminar, tenía el deber de cuidado sobre el menor. No obstante, durante la audiencia se dispusieron medidas de carácter personal y se determinó que afronte el proceso en libertad.

“La participación ha sido demostrada y se ha imputado a la señora por el delito de homicidio culposo, ya que ella tenía el deber de cuidado y protección como madre. Se han determinado medidas de carácter personal y se ha otorgado la libertad para la madre”, explicó el fiscal.

De acuerdo con la declaración brindada por la mujer, ella se encuentra profundamente afectada por lo sucedido y reconoció que, mientras circulaba por la avenida Santos Dumont y una rotonda, no advirtió el momento en que el bebé cayó del vehículo.

Sin embargo, la investigación aún no concluye. Hurtado señaló que el Ministerio Público espera el resultado de la autopsia médico-legal, documento que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento de la menor.

“Falta el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte, si efectivamente la muerte del bebé ha sido producto de la caída y el impacto o si tal vez el bebé ya se encontraba sin vida. Todas las hipótesis permanecen abiertas”, manifestó.

Además del informe forense, la Fiscalía continúa recolectando imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

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