La tragedia en Venezuela, en cifras: muertos, rescates, réplicas y daños millonarios

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando un panorama crítico. Mientras avanzan las labores de rescate y remoción de escombros, las autoridades siguen actualizando las cifras de fallecidos, heridos y daños materiales.

Casi 3.000 fallecidos y más de 16.500 heridos

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el número de personas fallecidas ascendió a 2.954, mientras que 16.592 personas resultaron heridas.

La cifra oficial de desaparecidos se mantiene en 157, según el último balance divulgado por las autoridades venezolanas.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que 34 ciudadanos españoles fallecieron a causa de los terremotos y redujo a 140 el número de desaparecidos de esa nacionalidad tras localizar a once personas con vida.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por el desastre.

Continúan las labores de rescate

Las autoridades venezolanas informaron que 6.462 personas fueron rescatadas desde que ocurrió la emergencia.

Mientras algunos equipos internacionales comienzan a retirarse por la disminución de las probabilidades de encontrar sobrevivientes, más de 17.800 voluntarios venezolanos continúan colaborando en la búsqueda de víctimas y la distribución de ayuda humanitaria.

Casi mil réplicas

Desde el doble terremoto registrado el 24 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) contabilizó 942 réplicas.

Solo este sábado se reportó una decena de movimientos sísmicos con magnitudes entre 2,5 y 3,1.

Llega más ayuda internacional

La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela.

Brasil envió un sexto vuelo humanitario con vacunas, medicamentos e insumos médicos, mientras que República Dominicana trasladó un hospital móvil, medicinas y materiales de primera necesidad.

Asimismo, el hospital de campaña instalado por la cooperación española comenzó a atender pacientes en Caracas.

Millonarias pérdidas

Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños materiales ascienden a 6.700 millones de dólares.

Según imágenes satelitales analizadas por la NASA, alrededor de 58.870 edificios podrían haber sufrido daños o haber quedado destruidos.

El Gobierno venezolano informó además que 16.309 personas quedaron sin vivienda, mientras 86.794 familias recibieron asistencia y fueron habilitados 80 campamentos temporales para albergar a los damnificados.

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