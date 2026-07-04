Trump celebra los 250 años de la independencia: "EE.UU. es la nación más fuerte de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideró los actos que dieron inicio a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, con un discurso pronunciado en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, en Dakota del Sur.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que Estados Unidos continúa siendo un país excepcional y destacó su fortaleza política, militar y económica.

"Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo", afirmó Trump.

El presidente también calificó a Estados Unidos como "la nación más libre, más fuerte y más excepcional de la historia", al reivindicar el legado de los Padres Fundadores y la Declaración de Independencia de 1776.

Un escenario cargado de simbolismo

Trump eligió el Monte Rushmore, uno de los monumentos más emblemáticos del país, para inaugurar los festejos del aniversario. En la gigantesca formación rocosa están esculpidos los rostros de cuatro expresidentes considerados fundamentales en la historia de Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

El mandatario ya había celebrado allí el Día de la Independencia en 2020, durante su primer mandato.

En esta ocasión, el acto incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos de aeronaves militares.

Defensa de la identidad nacional

A lo largo de su discurso, Trump hizo un repaso de la historia de Estados Unidos, desde la Guerra de Independencia hasta la actualidad, y sostuvo que la identidad nacional ha sido clave para preservar la libertad del país durante dos siglos y medio.

"Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", expresó.

Asimismo, advirtió sobre lo que considera intentos de modificar el carácter excepcional de Estados Unidos y aseguró que no permitirá el avance de ideologías que, a su juicio, amenazan la libertad del país.

El mandatario también reiteró su respaldo a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a portar armas.

Mensajes sobre política exterior

Durante su intervención, Trump también se refirió a la política internacional y destacó la capacidad militar de Estados Unidos como un elemento de disuasión.

En ese contexto, realizó afirmaciones sobre Venezuela e Irán, asegurando que ambos países habían sido enfrentados con firmeza por su administración y que Teherán busca alcanzar un acuerdo con Washington.

Estas declaraciones forman parte del discurso político del mandatario y fueron pronunciadas durante el acto conmemorativo.

"Comienza la edad dorada de América"

En el tramo final de su mensaje, Trump aseguró que Estados Unidos inicia una nueva etapa de crecimiento impulsada por el desarrollo tecnológico, la independencia energética y la exploración espacial.

"Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de América", concluyó el presidente, al inaugurar oficialmente las actividades conmemorativas por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

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