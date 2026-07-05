¡Impresionante! Jugadores de Cabo Verde fueron recibidos como héroes

La selección de Cabo Verde regresó este domingo a su país en medio de una multitudinaria bienvenida, luego de firmar una campaña histórica en el Mundial 2026. Miles de personas se congregaron en el aeropuerto y en las principales vías para homenajear a los futbolistas, quienes fueron recibidos como verdaderos héroes nacionales.

En videos difundidos en redes sociales se observa a una enorme cantidad de aficionados apostados en los alrededores de la pista de aterrizaje y del aeropuerto, esperando la llegada del plantel. La celebración continuó por las calles, donde la población expresó su orgullo por el desempeño del equipo en la máxima cita del fútbol.

En su debut mundialista, Cabo Verde logró avanzar hasta los octavos de final tras igualar en la fase de grupos frente a España, Uruguay y Arabia Saudita. Posteriormente, volvió a empatar 2-2 con Argentina en el tiempo reglamentario, aunque terminó cayendo por 3-2 en la prórroga, despidiéndose del torneo sin haber perdido un solo partido en los 90 minutos.

La destacada campaña también impulsó la popularidad de varios de sus jugadores. Uno de los casos más llamativos fue el del arquero Vozinha, quien experimentó un notable crecimiento en redes sociales tras convertirse en una de las figuras del seleccionado durante el Mundial 2026.

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