México e Inglaterra jugarán en el Azteca con un histórico operativo de seguridad

La ciudad de México se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso entre las selecciones de México e Inglaterra se disputará este domingo en el estadio Azteca bajo un estricto dispositivo de seguridad diseñado para resguardar a los asistentes.

De acuerdo con el diario británico The Daily Telegraph, unas 7.500 personas integrarán el operativo de seguridad dentro y en los alrededores del escenario deportivo. Considerando que el Azteca tiene capacidad para 75.000 espectadores, la relación será de un agente por cada diez aficionados.

El medio también señala que el plan previsto para este compromiso es casi cuatro veces superior al desplegado por la Policía Metropolitana de Londres durante la final de la Eurocopa 2020 en el estadio de Wembley, un encuentro que estuvo marcado por incidentes antes del inicio del partido.

Además, se prevé que millones de personas se movilicen por distintos sectores de la capital mexicana durante la jornada. En ese contexto, alrededor de 8.000 hinchas ingleses acompañarán a su selección y estarán ampliamente superados en número por la afición local.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo desde las 20:00 (hora de Bolivia) en el estadio Azteca, con un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego y un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar el desarrollo del espectáculo.

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