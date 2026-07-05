El polémico mensaje de Mbappé tras la sufrida victoria de Francia sobre Paraguay

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para Francia en el Mundial 2026. El atacante convirtió de penal el único gol del encuentro frente a Paraguay, resultado que aseguró la clasificación de los franceses a los cuartos de final y puso fin al sueño mundialista de la Albirroja.

Durante el compromiso, el delantero del Real Madrid mantuvo constantes roces con varios futbolistas paraguayos, entre ellos Gustavo Velázquez, Matías Galarza Fonda y el arquero Orlando Gill. Incluso, al finalizar el partido, Mbappé ignoró el intento de saludo del guardameta paraguayo y se dirigió directamente a celebrar con la afición francesa.

Horas después del encuentro, el atacante utilizó su cuenta oficial en X para publicar un breve mensaje acompañado de imágenes del partido: "Un día en el trabajo". La frase fue interpretada como una provocación tras la victoria sobre el conjunto paraguayo.

Además del triunfo, Mbappé sigue dejando su huella en el certamen. Con su tanto frente a Paraguay alcanzó los siete goles en la presente Copa del Mundo, igualando a Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros de esta edición del torneo.

En la clasificación histórica de goleadores en los Mundiales, el francés también continúa acortando distancias. Messi suma 20 anotaciones en la Copa del Mundo, mientras que Mbappé llegó a 19, manteniendo abierta la disputa entre dos de las grandes figuras del fútbol mundial.

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