¡No los dejaron dormir! La estrategia de los hinchas mexicanos antes de enfrentar a Inglaterra

La madrugada de este domingo estuvo marcada por un llamativo episodio en la antesala del compromiso entre México e Inglaterra. Decenas de aficionados aztecas se congregaron frente al hotel donde se hospeda la selección inglesa, en la Ciudad de México, para hacer sentir la presión antes del trascendental encuentro.

Los seguidores locales llevaron bombos, platillos, entonaron cánticos y lanzaron petardos con el objetivo de interrumpir el descanso de los dirigidos por Inglaterra, en una práctica conocida como "serenata", utilizada en distintas partes del mundo como estrategia para intentar sacar ventaja antes del partido.

El ambiente en las afueras del alojamiento inglés fue de constante ruido durante varios minutos, mientras los aficionados alentaban a la selección mexicana y buscaban que los jugadores visitantes no pudieran conciliar el sueño antes del decisivo compromiso.

México e Inglaterra se enfrentarán la noche de este domingo por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 20:00 (hora de Bolivia) y se disputará en el estadio Azteca, en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

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