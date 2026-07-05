Erling Haaland fue el gran protagonista de la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 y también lideró uno de los festejos más llamativos del torneo. Tras eliminar a Brasil por 2-1, el delantero encabezó junto a sus compañeros la tradicional celebración del "remo vikingo", desatando la euforia de la afición noruega.

Un partido inolvidable

El atacante marcó los dos goles de la remontada a los 79 y 90 minutos, luego de que Brasil desperdiciara un penal en la primera mitad. Neymar descontó desde los doce pasos en el tiempo de adición (90+10'), pero no fue suficiente para evitar la eliminación de la Canarinha.

Con el pitazo final, los jugadores de Noruega se reunieron frente a sus hinchas para realizar el característico festejo vikingo, en el que simulan remar al unísono mientras celebran una de las victorias más importantes en la historia del fútbol de su país.

Además del doblete de Haaland, el mediocampista Martin Ødegaard fue una de las figuras del encuentro gracias a su conducción y precisión en la creación de juego, siendo clave para el funcionamiento del conjunto dirigido por Ståle Solbakken.

Brasil eliminado del Mundial 2026

La derrota supone un duro golpe para Brasil, que llegó como uno de los candidatos al título bajo la dirección de Carlo Ancelotti. La selección sudamericana falló un penal en el primer tiempo por intermedio de Bruno Guimarães y no logró contener el poder ofensivo de Haaland en el tramo final del partido.

Con este resultado, Noruega se instala entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y mantiene vivo el sueño de conquistar por primera vez una Copa del Mundo.

Mira la programación en Red Uno Play