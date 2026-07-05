🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno Brasil Vs Noruega (0-0)

El combinado europeo quiere seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo. Del otro lado estará la escuadra brasileña, que intentará hacer valer su favoritismo para acercarse a una sexta estrella, una conquista que persigue desde 2002.

Sigue aquí el minuto a minuto:

Brasil se convirtió en el segundo seleccionado en asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a Japón en una dramática remontada sobre el final. Casemiro igualó el marcador en la segunda mitad y Gabriel Martinelli selló la victoria a los 95 minutos para mantener a la Verdeamarela en carrera.

Por su parte, Noruega avanzó a los octavos de final tras imponerse por 2-1 a Costa de Marfil y eliminar al seleccionado africano. Antonio Nusa y Erling Haaland marcaron para el combinado europeo, que sigue haciendo historia en esta edición.

Mira la programación en Red Uno Play