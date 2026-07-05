Bicarbonato de sodio con pasta dental: ¿Qué beneficios tiene?

Con solo dos ingredientes que probablemente ya tiene en casa, este truco se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales.
05/07/2026 17:10
Escuchar esta nota
Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental es un truco ideal para mantener relucientes las superficies de vidrio y devolverles el brillo, especialmente útil para dejar, por ejemplo, las mamparas de la ducha como nuevas.
Esta combinación aprovecha el poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental para remover suciedad adherida, eliminar marcas y todo tipo de manchas difíciles.
Mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental: para qué sirve
Esta mezcla es especialmente beneficiosa para:
Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios
Limpiar marcas de dedos y huellas
Facilitar la remoción de residuos de grasa
Dar brillo
Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal
Cómo preparar esta mezcla con bicarbonato de sodio y pasta dental
Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio
Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca
Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.
Cómo poner en práctica la mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes
Los pasos para aprovechar esta mezcla son:
Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave
Frotar el vidrio de manera circular
Dejar actuar durante uno o dos minutos
Retirar el excedente con un paño húmedo
Secar la superficie con un paño de microfibra.
Fuente: El Cronista
Mira la programación en Red Uno Play