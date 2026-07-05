Karol G se muestra llorando en redes y conmueve con un emotivo mensaje

Karol G reapareció en sus historias de Instagram la noche del sábado 4 de julio de 2026, tras un prolongado silencio en redes, con un mensaje en el que abrió su corazón a sus seguidores.

En la publicación, escribió: “Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio”, antes de explicar que decidió hacer una excepción para compartir con sus seguidores su estado emocional.

El mensaje derivó rápidamente en su expectativa por su próxima gira, el Viajando Por El Mundo Tropitour. “QUE SE NOS VA A SALIR EL CORA DE LA FELICIDAD, DE LA MAGIA, DE LA ENERGÍA SE NOS VA A SALIR EL CORA DE ORGULLO Y DEL AMOR CON TODO LO QUE LLEVAMOS MESES PREPARANDO PARA USTEDES”, escribió en mayúsculas, en referencia directa al tour.

Finalmente, la cantante cerró su mensaje con una reflexión más íntima, al señalar que todavía tenía “un nudote en la garganta” y que hay lágrimas que aparecen “cuando el alma entiende que todo valió la pena”, acompañando sus palabras con una imagen en la que se la ve visiblemente emocionada.

El tour recorrerá Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa hasta julio de 2027, con fechas confirmadas en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo y Sevilla, entre otras.

Mira la programación en Red Uno Play